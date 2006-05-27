Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Леонид Слуцкий: «Из Голландии в Россию перенес бы законопослушность, отсутствие коррупции и чувство юмора»

    Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия Витесс светская хроника Футбол

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мыслями об отличиях между Голландией и Россией.

    – Три вещи, которые вы бы перевезли из Голландии в Россию?

    – Законопослушность граждан. Отсутствие коррупции.

    Не могу сказать, что у них великолепное чувство юмора, но каждая беседа с ними превращается в мини-КВН.

    Я постоянно сталкиваюсь с болельщиками, они подходят, просят сфотографироваться. Один подходит, положил кошелек в карман, смотрит на меня: «Надеюсь, ты не украдешь мои деньги».

    Я ему говорю, если ты миллионер, украду. Он отвечает: «Конечно, миллионер, я маляр». Мне очень нравится их чувство юмора, – сказал Слуцкий.


    ИГРА: Попробуй пробежать марафон, не вставая с дивана!

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться