Леонид Слуцкий: «Из Голландии в Россию перенес бы законопослушность, отсутствие коррупции и чувство юмора»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мыслями об отличиях между Голландией и Россией.

– Три вещи, которые вы бы перевезли из Голландии в Россию?

– Законопослушность граждан. Отсутствие коррупции.

Не могу сказать, что у них великолепное чувство юмора, но каждая беседа с ними превращается в мини-КВН.

Я постоянно сталкиваюсь с болельщиками, они подходят, просят сфотографироваться. Один подходит, положил кошелек в карман, смотрит на меня: «Надеюсь, ты не украдешь мои деньги».

Я ему говорю, если ты миллионер, украду. Он отвечает: «Конечно, миллионер, я маляр». Мне очень нравится их чувство юмора, – сказал Слуцкий.