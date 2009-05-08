Группа фанатов «Барселоны» упрекнула Месси в вылете из ЛЧ в аэропорту Ливерпуля

Группа болельщиков «Барселоны» упрекнула форварда по поводу вылета из Лиги чемпионов после поражения от «Ливерпуля» (0:4) в ответном полуфинале.

Аргентинец долго проходил допинг-контроль и прибыл в аэропорт позже остальных футболистов, примерно в 01:00 по местному времени.

У контрольно-пропускного пункта небольшая группа фанатов стала предъявлять претензии Месси. Капитан «Барселоны» повернулся и спросил: «В чем дело?».

Другая группа болельщиков, также малочисленная, встала на защиту Месси, поаплодировав игроку.

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