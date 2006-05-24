Жозе Моуринью: «Если Клопп не выиграет ЛЧ... Проиграть три финала, должно быть, очень тяжело»

Бывший тренер Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Если Юрген победит, это будет невероятное достижение для него. Но если Юрген не выиграет... Знаете, проиграть три финала Лиги чемпионов, пф... Это, должно быть, очень и очень тяжело.

Но он очень позитивный парень. Я уверен, что он думает только о победе.

Как тренер я понимаю, что значит играть в финале Лиги чемпионов. Но у этого всегда есть и отрицательная сторона. Она заключается в том, что одна команда и, соответственно, один тренер проиграют.

не выигрывает титулы, и выиграть первый для них было бы шикарно. И могло бы привести к другим, национальным трофеям, потому что Лига чемпионов – самый важный.

Финалы не для того, чтобы играть, а для того, чтобы побеждать», – сказал Моуринью.