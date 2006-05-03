Роберто Манчини: «В Италии Клоппа и Почеттино уже бы уничтожили»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о тренерах и Юргене Клоппе, возглавляющих «Тоттенхэм» и «Ливперпуль» соответственно.

Оба английских клуба проиграли в первых матчах 1/2 финала Лиги чемпионов.

«В Италии мы часто все преувеличиваем.

Например, Почеттино работает в пять лет, у него очень хорошая команда. Клуб потратил много, но до сих пор ничего не выиграл. В Италии этого беднягу уже бы уничтожили.

Вместо этого, Почеттино все еще работает в клубе и каждый год пытается улучшить команду, чтобы выиграть какой-нибудь титул.

Юрген Клопп – еще один пример. Он в три года, но рискует снова ничего не выиграть, несмотря на потрясающий сезон», – сказал Манчини.