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    Роберто Манчини: «В Италии Клоппа и Почеттино уже бы уничтожили»

    Теги Роберто Манчини Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп серия А Италия Лига чемпионов Тоттенхэм Маурисио Почеттино Футбол

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о тренерах Маурисио Почеттино и Юргене Клоппе, возглавляющих «Тоттенхэм» и «Ливперпуль» соответственно.

    Оба английских клуба проиграли в первых матчах 1/2 финала Лиги чемпионов. 

    «В Италии мы часто все преувеличиваем. 

    Например, Почеттино работает в «Тоттенхэме» пять лет, у него очень хорошая команда. Клуб потратил много, но до сих пор ничего не выиграл. В Италии этого беднягу уже бы уничтожили.

    Вместо этого, Почеттино все еще работает в клубе и каждый год пытается улучшить команду, чтобы выиграть какой-нибудь титул.

    Юрген Клопп – еще один пример. Он в «Ливерпуле» три года, но рискует снова ничего не выиграть, несмотря на потрясающий сезон», – сказал Манчини.

     
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