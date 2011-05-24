Маурисио Почеттино: «Мы никого не подписали, а «Ливерпуль» заплатил за защитника и вратаря по 70 млн»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с .

«На подготовку к финалу у нас три недели, так что я спокоен.

Результат в финале решится эмоциональной составляющей, а не тактической дуэлью Почеттино и Клоппа.

«Ливерпуль» нацеливался на победу в Лиге чемпионов и АПЛ. Нашей целью было провести сезон как можно лучше. Мы никого не подписали, а они купили вратаря и защитника, заплатив по 70 миллионов.

Кейн очень важный игрок, но он будет играть, только если будет готов на 100%. Он хорошо восстанавливается, мы надеемся, он сможет нам помочь. Мы настроены позитивно.

Игрока сложно спрашивать, он всегда скажет, что готов, как делал и я. Опыт говорит, что он может врать», – сказал Почеттино.