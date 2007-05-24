Иван Обляков: «Гончаренко – лучший тренер в России. Разговоров об отставке быть не должно»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды .

— Осенью ты принял участие практически во всех матчах, причем без замен. Болельщики начали называть тебя любимчиком Гончаренко. В команде подкалывали по этому поводу?

— Нет. В команде каждый видит, какой игрок в какой форме. И тренер выбирает состав исходя из того, кто лучше в данный момент. Поэтому шуток такого плана не было.

— Скажи честно: чувствуешь себя любимчиком?

— Нет. У Виктора Михайловича все любимчики. Вся команда. Это даже видно по общению с игроками. На тренировке он всегда подзовет, объяснит, как будет правильнее.

У него колоссальный опыт. Он все знает. Если надо, Виктор Михайлович будет с тобой за ручку ходить и объяснять. Причем неважно, опытный ты игрок или молодой.

— Болельщики призывали чуть ли не уволить Гончаренко после череды неудачных матчей.

— Мы не обсуждали это в команде. Но я считаю, что Виктор Михайлович — лучший тренер в России на сегодняшний день. Поэтому таких разговоров даже быть не должно, – сказал Обляков.

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