Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Иван Обляков: «Гончаренко – лучший тренер в России. Разговоров об отставке быть не должно»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Иван Обляков Футбол

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

    — Осенью ты принял участие практически во всех матчах, причем без замен. Болельщики начали называть тебя любимчиком Гончаренко. В команде подкалывали по этому поводу?

    — Нет. В команде каждый видит, какой игрок в какой форме. И тренер выбирает состав исходя из того, кто лучше в данный момент. Поэтому шуток такого плана не было.

    — Скажи честно: чувствуешь себя любимчиком?

    — Нет. У Виктора Михайловича все любимчики. Вся команда. Это даже видно по общению с игроками. На тренировке он всегда подзовет, объяснит, как будет правильнее.

    У него колоссальный опыт. Он все знает. Если надо, Виктор Михайлович будет с тобой за ручку ходить и объяснять. Причем неважно, опытный ты игрок или молодой.

    — Болельщики призывали чуть ли не уволить Гончаренко после череды неудачных матчей.

    — Мы не обсуждали это в команде. Но я считаю, что Виктор Михайлович — лучший тренер в России на сегодняшний день. Поэтому таких разговоров даже быть не должно, – сказал Обляков.

    ЦСКА не сыграет в ЛЧ впервые за семь лет

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться