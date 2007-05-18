Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Генсек АФФА: «Мхитаряну гарантирована безопасность в Баку»

    Теги Челси Лига Европы Арсенал Эльхан Мамедов Генрих Мхитарян Ассоциация футбольных федераций Азербайджана политика Футбол

    Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов заверил, что армянскому полузащитнику «Арсенала» Генриху Мхитаряну не будет грозить опасность, если он отправится в Баку на финальный матч Лиги Европы против «Челси».

    «Наши правительственные органы предоставили УЕФА гарантии, никаких проблем с обеспечением безопасности нет.

    Еще до того, как «Арсенал» вышел в финал, мы получили запрос от УЕФА относительно гарантий. Наши власти обеспечили все необходимые меры для поездки Мхитаряна в Баку. Безопасность ему гарантирована», – сказал Мамедов.

    Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. 

    Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с азербайджанским «Карабахом», а в 2015 году он, выступая за дортмундскую «Боруссию», не смог принять участие в игре с азербайджанской «Габалой».

    МИД Азербайджана уже заявлял, что Мхитарян может принять участие в финальном матче ЛЕ, несмотря на напряженность между странами.

    «Арсенал», в свою очередь, планирует оставить армянского футболиста в Англии из соображений безопасности. 

    Матч «Челси» – «Арсенал» состоится 29 мая.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться