Генсек АФФА: «Мхитаряну гарантирована безопасность в Баку»

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов заверил, что армянскому полузащитнику «Арсенала» Генриху Мхитаряну не будет грозить опасность, если он отправится в Баку на финальный матч против «Челси».

«Наши правительственные органы предоставили УЕФА гарантии, никаких проблем с обеспечением безопасности нет.

Еще до того, как «Арсенал» вышел в финал, мы получили запрос от УЕФА относительно гарантий. Наши власти обеспечили все необходимые меры для поездки Мхитаряна в Баку. Безопасность ему гарантирована», – сказал Мамедов.

Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с азербайджанским «Карабахом», а в 2015 году он, выступая за дортмундскую «Боруссию», не смог принять участие в игре с азербайджанской «Габалой».

МИД Азербайджана уже заявлял, что Мхитарян может принять участие в финальном матче ЛЕ, несмотря на напряженность между странами.

«Арсенал», в свою очередь, планирует оставить армянского футболиста в Англии из соображений безопасности.

Матч – «Арсенал» состоится 29 мая.