Россия забила 10 голов Италии, «Локомотив» и «Урал» в финале Кубка России, Шарапова снялась с «Ролан Гаррос» и другие новости утра

1. ЧМ-2019. Россия забросила 10 шайб Италии (самая крупная победа в истории). Овечкин и Кузнецов забили первые голы на турнире, Кучеров возглавил гонку бомбардиров, Дадонов – лучший снайпер. Россияне выиграли 4 матча с общим счетом 23:2. Все результаты дня.

2. «Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России во второй раз за три года. Прошлый финал закончился дракой. «Локо» победил «Ростов» (Смолов забил 99-й гол в карьере), «Урал» прошел тульский «Арсенал», у тренера Парфенова второй финал подряд.

3. Тарасенко набрал 40-е очко за карьеру в Кубке Стэнли, эффектно поразив «девятку», но это не помогло «Сент-Луису» в матче с «Сан-Хосе» (4-5 ОТ, 1-2 в финале Запада).

4. Трансферы в РПЛ. Глушаков может перейти в «Ростов», в «Крылья Советов» или в «Арсенал» (тульский). Хавбек сборной Украины Малиновский может оказаться в «Спартаке» (агент отрицает). Есть версия, что Бердыев покинет «Рубин», а его сменит Роберт Евдокимов. Игоря Денисова ждут в «Сочи». «Спартак» и «Локомотив» рассматривают покупку Мирзова.

5. «Лацио» в 7-й раз выиграл Кубок Италии, обыграв в финале «Аталанту». Чаще трофей брали лишь «Рома» и «Ювентус».

6. В плей-офф НБА «Милуоки» повел 1-0 в финальной серии Востока против «Торонто».

7. Чемпионшип. «Дерби» Лэмпарда выбил «Лидс» Бьелсы и сыграет в финале плей-офф за выход в АПЛ с «Астон Виллой».

8. РФС обратился в МВД по поводу возможного неспортивного характера матча ПФЛ «Чайка» – «Черноморец».

9. Чемпионат Голландии. «Аякс» стал чемпионом в рекордный 34-й раз. «Витесс» Слуцкого занял пятое место и сыграет в плей-офф за место в Лиге Европы.

10. Тесты. Барселона. 2-й день. Мазепин показал лучшее время, Албон – второй, Фуоко – третий.

11. В АПЛ игроков будут наказывать карточками за жест, изображающий экран VAR.

12. Теннис. Шарапова снялась с «Ролан Гаррос». Курникова снялась для русского Cosmopolitan.

13. В Северной Осетии чемпион Европы по ММА поучаствовал в избиении сотрудников ГИБДД.

14. «Джиро д’Италия». 5-й этап. Аккерман одержал вторую победу, Гавирия – 2-й, Дюмолен снялся.

Цитаты дня:

Кириос о Надале: «Стоит мне его обыграть, оказывается, что мне не хватает уважения. Если тебе что-то не нравится, не жди, пока я тебя обыграю»

Массимо Каррера: «В конфликте с Глушаковым руководство «Спартака» меня не поддерживало»

Дмитрий Комбаров про сериалы: «Ждал «Годунова». «Игру престолов» не смотрел»