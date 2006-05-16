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    НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. 1-й матч. «Милуоки» повел 1-0 в серии с «Торонто»

    Теги результаты Милуоки Торонто НБА НБА плей-офф Баскетбол

    Сегодня в Милуоки стартовала финальная серия Восточной конференции НБА. «Бакс» Янниса Адетокумбо в упорной борьбе взяли верх над «Рэпторс» Кавая Ленарда со счетом 108:100 и повели в серии 1-0.

    Плей-офф

    Финал Восточной конференции

    Первый матч

    Милуоки – Торонто 108:100 (23:34, 28:25, 25:24, 32:17)
    Дата проведения
    16 мая, 03.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Статистика
    Милуоки
    Лопес (29 + 11 подборов + 4 блок-шота), Адетокумбо (24 + 14 подборов + 6 передач + 5 потерь), Миротич (13), Миддлтон (11 + 11 подборов), Бледсоу (9) – старт; Брогдон (15), Ильясова (7), Джордж Хилл (0), Коннотон (0).
    Торонто
    Ленард (31 + 9 подборов), Лаури (30 + 8 подборов), Сиакам (15), Грин (6), Марк Газоль (6 + 12 подборов) – старт; Пауэлл (6), Ибака (4), Ванвлит (2).

    «Милуоки» ведет в серии – 1-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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