НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. 1-й матч. «Милуоки» повел 1-0 в серии с «Торонто»

Сегодня в Милуоки стартовала финальная серия Восточной конференции НБА. «Бакс» Янниса Адетокумбо в упорной борьбе взяли верх над «Рэпторс» Кавая Ленарда со счетом 108:100 и повели в серии 1-0.
Плей-офф
Финал Восточной конференции
Первый матч
- Дата проведения
- 16 мая, 03.30, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Лопес (29 + 11 подборов + 4 блок-шота), Адетокумбо (24 + 14 подборов + 6 передач + 5 потерь), Миротич (13), Миддлтон (11 + 11 подборов), Бледсоу (9) – старт; Брогдон (15), Ильясова (7), Джордж Хилл (0), Коннотон (0).
«Милуоки» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.