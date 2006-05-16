НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. 1-й матч. «Милуоки» повел 1-0 в серии с «Торонто»

Сегодня в Милуоки стартовала финальная серия Восточной конференции НБА. «Бакс» Янниса Адетокумбо в упорной борьбе взяли верх над «Рэпторс» Кавая Ленарда со счетом 108:100 и повели в серии 1-0.

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Первый матч

«Милуоки» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.