Жозе Моуринью: «Аякс» был наивен, словно они играли против «Витесса»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение о матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» – (2:3).

«Аякс» играл наивно. Казалось, что они играют в чемпионате Голландии против, скажем, . Или словно это был всего лишь матч группового этапа.

Они заслуживают признания и восхищения за философию, за стиль игры. Но футбол – это борьба, в битвах нужна стратегия, чтобы выиграть особенные матчи. Иногда нужно даже отказаться от своей философии, чтобы победить.

нужно было лучше маскировать свои слабые стороны во втором тайме. Они всем известны, но нужно что-то делать с этим.

Когда ведешь в счете, важно соблюдать баланс в игре. Линия обороны начинается с выбора позиции. Игроки должны располагаться за линией мяча.

Но «Аякс» остался верен своей философии, а кое-что изменил в своей игре, начал играть очень вертикально и просто.

повезло, что футбольные боги были на их стороне, но они приложили усилия, чтобы это случилось», – сказал португалец в эфире beIN Sports.

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