Эрик тен Хаг: «Мы заслуживали выхода в финал. Это жестокая сторона футбола»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с (2:3) в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Во втором тайме играл на высочайшем уровне, это стало для нас проблемой. Хотя при счете 2:2 мы чуть лучше контролировали игру, имели моменты.

Мы старались сбить темп, но не смогли, и в дополнительное время соперник забил. И сегодня, и завтра мы не найдем слов.

Нам нужно взять себя в руки. Мы в долгу перед болельщиками. Мы провели отличный сезон, взяли один трофей [Кубок Голландии] и еще один должны взять [чемпионат].

То, что нам пришлось пережить сегодня – это жестокая сторона футбола. Мы были так близки, игроки понимают это. Нужно двигаться дальше. Мы заслуживали [выхода в финал], но беспечно упустили лидерство в матче.

Мы не слишком хорошо играли на контратаках. Забей мы вместо попадания в штангу – и все было бы кончено», – сказал тен Хаг.

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