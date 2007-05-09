Эрик тен Хаг: «Мы заслуживали выхода в финал. Это жестокая сторона футбола»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Тоттенхэмом» (2:3) в 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Во втором тайме «Тоттенхэм» играл на высочайшем уровне, это стало для нас проблемой. Хотя при счете 2:2 мы чуть лучше контролировали игру, имели моменты.
Мы старались сбить темп, но не смогли, и в дополнительное время соперник забил. И сегодня, и завтра мы не найдем слов.
Нам нужно взять себя в руки. Мы в долгу перед болельщиками. Мы провели отличный сезон, взяли один трофей [Кубок Голландии] и еще один должны взять [чемпионат].
То, что нам пришлось пережить сегодня – это жестокая сторона футбола. Мы были так близки, игроки понимают это. Нужно двигаться дальше. Мы заслуживали [выхода в финал], но беспечно упустили лидерство в матче.
Мы не слишком хорошо играли на контратаках. Забей мы вместо попадания в штангу – и все было бы кончено», – сказал тен Хаг.