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    Френки де Йонг: «Аякс» заслуживал выхода в финал с учетом игры на протяжении всей ЛЧ»

    Теги Аякс Лига чемпионов Тоттенхэм Френки де Йонг Футбол

    Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг дал комментарий после поражения от «Тоттенхэма» (2:3) и вылета из полуфинала Лиги чемпионов.

    «Думаю, с учетом игры на протяжении всего турнира и в первом тайме сегодняшнего матча мы заслуживали выхода в финал. Однако «Тоттенхэм» своей игрой во втором тайме тоже заслужил.

    Думаю, все получили удовольствие от того, что мы сделали в этой Лиге чемпионов, это было как в сказке. К сожалению, конец получился несчастливым. Очень обидно отдать путевку финал в последние несколько секунд.

    Сегодня периодически мы демонстрировали, на что способны. Но во втором тайме соперник доставил нам кучу проблем.

    Это третье противостояние подряд, когда мы победили на выезде, но не сумели выиграть дома. Честно говоря, не знаю, в чем причина. Мы всегда стараемся играть одинаково – и дома, и на выезде. Если бы мы продолжили играть так, как играли сегодня в первом тайме, то точно победили бы», – сказал де Йонг.

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