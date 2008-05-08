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    Валуев о приговоре Кокорину и Мамаеву: «Мягкий срок. Убрали сговор»

    Теги Зенит Николай Валуев премьер-лига Россия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Экс-чемпион мира по боксу, а сейчас депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

    – Я так понял, из обвинения убрали сговор, так что мягкий срок, часть которого они уже отсидели.

    Они парни молодые. А уж удастся ли им заключить контракты или нет – думаю, проблем не должно быть. Потому что в футболе они как-никак все были ценными игроками.

    - Пошло ли им это на пользу?

    – Я могу только предполагать. Это покажет время и их действия. Ну а остальным наука. Как говорят, от тюрьмы и от сумы не зарекайся.

    Ощущение безнаказанности возникает от вседозволенности. В их жизни вседозволенность была. И ощущение безнаказанности тоже. Сейчас это ощущение немножко поколебалось, – рассказал Валуев.

    Кокорину дали 18 месяцев колонии, Мамаеву – 17. Но они будут на свободе уже в этом году

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