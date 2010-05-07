Шипулин про Кокорина, Мамаева и Гулиева: «В семье не без урода, как говорится»

Олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением о скандалах с участием футболистов.

– Из футболистов с кем-то дружишь?

– Мы с Дзюбой иногда общаемся. Редко. Я стараюсь его в этом плане не тревожить.

Он мне очень импонирует как человек. У него есть настоящие лидерские и человеческие качества, не фальшивые. Это много значит. И я по Артему поменял свое мнение о футболистах.

– У футболистов репутация примерно как у депутатов.

– Они поправили ее после того, как неплохо выступили на чемпионате мира.

– Ну а с Павлом Мамаевым, инцидент с Аязом Гулиевым?

– В семье не без урода, как говорится. Я не говорю, что они... В каждом виде спорта, в каждом виде деятельности есть такие люди, которые прямо перешагивают черту и позволяют себе лишнее.

Не буду защищать их, не буду говорить, правильно или неправильно они сделали. Они сделали то, что сделали.

Уверен, что они уже десять тысяч раз об этом пожалели, все хорошо обдумали, потому что у них сейчас есть время, и сделали определенные выводы, – сказал Шипулин в интервью каналу Марии Командной в YouTube.

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