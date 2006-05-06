Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Максим Глушенков: «В следующем сезоне покажем, что такое «Спартак»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Спартак-2 Фернандо Максим Глушенков Футбол

    Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков подвел итоги матча 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0). 

    – У вас немного игрового времени. Сейчас нет сожаления о переходе в «Спартак» в таком раннем возрасте? 

    – Я не жалею, что перешел в «Спартак» так рано. Наоборот, это подходящий возраст! Надо работать и доказывать, что я готов. Сейчас Олег Георгиевич [Кононов] стал мне доверять. Посмотрим, что будет дальше.

    – Не лучше ли было отправиться в «Спартак-2» за игровой практикой? 

    – Я играл несколько матчей за «Спартак-2», когда туда отправляли. Иногда это не получается. Игры часто совпадают с основной командой.

    – Тяжело ли было настроиться на «Урал» в эмоциональном плане? 

    – Тяжело нам было после ничьей с «Рубином». За неделю ребята пришли в хорошее состояние. Все были готовы обыграть «Урал». Это был очень важный матч, потому что мы боремся за попадание в еврокубки. Конечно, хочется играть в Лиге чемпионов.

    Мы провели ряд плохих матчей и усложнили себе ситуацию. Пятое место, конечно, не наше. Наше место – минимум в тройке, но должны всегда стараться быть первыми! Мы «Спартак»! В этом сезоне, к сожалению, получилось вот так. В следующем сезоне мы покажем, что такое «Спартак»!

    – В матче с «Уралом» вы поучаствовали в голевой атаке. Расскажите про тот момент. 

    – Я просил, чтобы Джикия забросил за спину, но мяч не долетел, и мне пришлось потолкаться с защитником, чтобы он сбросил неточно. Он сбросил на Фернандо, а тот забил очень красивый гол, – сказал Глушенков.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться