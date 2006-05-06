Максим Глушенков: «В следующем сезоне покажем, что такое «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков подвел итоги матча 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).
– У вас немного игрового времени. Сейчас нет сожаления о переходе в «Спартак» в таком раннем возрасте?
– Я не жалею, что перешел в «Спартак» так рано. Наоборот, это подходящий возраст! Надо работать и доказывать, что я готов. Сейчас Олег Георгиевич [Кононов] стал мне доверять. Посмотрим, что будет дальше.
– Не лучше ли было отправиться в «Спартак-2» за игровой практикой?
– Я играл несколько матчей за «Спартак-2», когда туда отправляли. Иногда это не получается. Игры часто совпадают с основной командой.
– Тяжело ли было настроиться на «Урал» в эмоциональном плане?
– Тяжело нам было после ничьей с «Рубином». За неделю ребята пришли в хорошее состояние. Все были готовы обыграть «Урал». Это был очень важный матч, потому что мы боремся за попадание в еврокубки. Конечно, хочется играть в Лиге чемпионов.
Мы провели ряд плохих матчей и усложнили себе ситуацию. Пятое место, конечно, не наше. Наше место – минимум в тройке, но должны всегда стараться быть первыми! Мы «Спартак»! В этом сезоне, к сожалению, получилось вот так. В следующем сезоне мы покажем, что такое «Спартак»!
– В матче с «Уралом» вы поучаствовали в голевой атаке. Расскажите про тот момент.
– Я просил, чтобы Джикия забросил за спину, но мяч не долетел, и мне пришлось потолкаться с защитником, чтобы он сбросил неточно. Он сбросил на Фернандо, а тот забил очень красивый гол, – сказал Глушенков.