Максим Глушенков: «В следующем сезоне покажем, что такое «Спартак»

Полузащитник Максим Глушенков подвел итоги матча 27-го тура РПЛ с (1:0).

– У вас немного игрового времени. Сейчас нет сожаления о переходе в «Спартак» в таком раннем возрасте?

– Я не жалею, что перешел в «Спартак» так рано. Наоборот, это подходящий возраст! Надо работать и доказывать, что я готов. Сейчас Олег Георгиевич [Кононов] стал мне доверять. Посмотрим, что будет дальше.

– Не лучше ли было отправиться в за игровой практикой?

– Я играл несколько матчей за «Спартак-2», когда туда отправляли. Иногда это не получается. Игры часто совпадают с основной командой.

– Тяжело ли было настроиться на «Урал» в эмоциональном плане?

– Тяжело нам было после ничьей с . За неделю ребята пришли в хорошее состояние. Все были готовы обыграть «Урал». Это был очень важный матч, потому что мы боремся за попадание в еврокубки. Конечно, хочется играть в Лиге чемпионов.

Мы провели ряд плохих матчей и усложнили себе ситуацию. Пятое место, конечно, не наше. Наше место – минимум в тройке, но должны всегда стараться быть первыми! Мы «Спартак»! В этом сезоне, к сожалению, получилось вот так. В следующем сезоне мы покажем, что такое «Спартак»!

– В матче с «Уралом» вы поучаствовали в голевой атаке. Расскажите про тот момент.

– Я просил, чтобы Джикия забросил за спину, но мяч не долетел, и мне пришлось потолкаться с защитником, чтобы он сбросил неточно. Он сбросил на , а тот забил очень красивый гол, – сказал Глушенков.