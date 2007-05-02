Висенте Дель Боске: «Месси уговаривали играть за Испанию, но он все время отказывал»

Бывший тренер сборной Испании Висенте Дель Боске рассказал о том, что капитан «Барселоны» Лионель Месси мог выступать за сборную этой страны.

«Месси бы усилил сборную Испании. Я знаю, что федерация прилагала все усилия и много раз пыталась уговорить Месси играть за Испанию, но Лионель раз за разом отказывался, потому что хотел играть за свою страну.

Если бы Месси выступал за нашу команду, это точно бы не ухудшило ее положение, а улучшило. Месси это Месси, он такой один. Я не знаю, выиграли ли бы мы больше, но я уверен, что мы бы не пострадали, а проиобрели.

Если говорить о мечтах, я бы очень хотел поработать с Лионелем Месси в сборной Испании. Мне повезло поработать с большими и потрясающими игроками, но Месси не хуже их или даже лучше», – сказал Дель Боске в программе Super Deportivo на Radio Villa Trinidad.