Юрген Клопп: «Месси – игрок мирового уровня, я не удивлен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:3).

«В такие моменты понятно, что его не остановить. С таким штрафным ничего не поделаешь. Его первый гол был не самым красивым, но он показал свои умения.

Я доволен тем, как мы защищались против всей команды, не только против Месси. Мы пытались остановить их, мы играли негрубо, мы играли в хороший футбол. Лео – игрок мирового уровня, и я не удивлен.

Конечно, я не говорил своим игрокам игнорировать Суареса. Чтобы победить, нужно защищаться не только против Месси. У них хорошая команда, поэтому сложно обороняться: контролируешь одного игрока – другой получает больше свободного пространства», – сказал Клопп.

«Барса» – лучшая, но давайте похвалим и «Ливерпуль». Он больше владел мячом, чаще бил и все равно получилось 0:3