Эрнесто Вальверде: «Месси внушает страх соперникам. Он не перестает удивлять»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде оценил игру форварда , забившего 600-й гол за клуб в ворота «Ливерпуля» (3:0) в первом полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы знаем, на что способен Месси, но он не перестает нас удивлять. Он наш капитан, тот футболист, который устанавливает и меняет ритм игры.

Он снова решил исход матча и подтолкнул нас к победе. Лео в очередной раз доказал, что он лидер команды.

Месси постоянно удивляет. Штрафной был дальний, и я не знал, пробьет ли Лионель.

Не знаю, как он это делает, но он постоянно проявляет себя в тот момент, когда нужен нам больше всего.

Месси внушает чувство постоянного страха нашим соперникам», – сказал тренер.

Штрафные Месси – это как пенальти. 8-е попадание в сезоне