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    Юрген Клопп: «Ливерпуль» играл очень хорошо, но «Барселона» забила три гола, а мы – ни одного»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона Ла Лига Лига чемпионов Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением после поражения от «Барселоны» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    «Таков футбол. Дело в голах: они забили три, а мы – ни одного.

    Мы играли очень хорошо, парни провели отличный матч. Но «Барселоне» достаточно иметь несколько голевых моментов.

    Мне понравилась игра, но результат оставляет желать лучшего. Это футбол. Тяжелый результат, но мы принимаем его», – сказал Клопп.

    «Барса» – лучшая, но давайте похвалим и «Ливерпуль». Он больше владел мячом, чаще бил и все равно получилось 0:3

    В первом тайме могло быть два пенальти. Сначала упал Мане, затем Матип коснулся мяча рукой

    Суарес забил Алиссону (и отпраздновал гол бывшей команде). Его первый мяч в этой ЛЧ

     
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