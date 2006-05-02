Юрген Клопп: «Ливерпуль» играл очень хорошо, но «Барселона» забила три гола, а мы – ни одного»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением после поражения от «Барселоны» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Таков футбол. Дело в голах: они забили три, а мы – ни одного.
Мы играли очень хорошо, парни провели отличный матч. Но «Барселоне» достаточно иметь несколько голевых моментов.
Мне понравилась игра, но результат оставляет желать лучшего. Это футбол. Тяжелый результат, но мы принимаем его», – сказал Клопп.
«Барса» – лучшая, но давайте похвалим и «Ливерпуль». Он больше владел мячом, чаще бил и все равно получилось 0:3
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