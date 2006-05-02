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    Вирджил ван Дейк: «Месси – лучший игрок в мире»

    Теги Ливерпуль Барселона Лионель Месси Лига чемпионов Вирджил ван Дейк Футбол

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после разгрома от «Барселоны» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов отметил игру автора дубля, форварда каталонцев Лионеля Месси.

    «Понятно, что это фантастический игрок. Проблема в том, что когда мы атакуем, он затаивается где-то в углу поля. Поэтому с ним нужно быть начеку.

    Мы знали, что это может случиться. Знали, что не нужно сильно рисковать, оголяя левый фланг. Как только мы теряли мяч, они тут же искали Месси и старались усложнить нам жизнь.

    Думаю, он лучший игрок в мире. К тому же он способен решить исход таких больших турниров, как Лига чемпионов», – сказал ван Дейк.

     
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