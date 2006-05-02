Вирджил ван Дейк: «Месси – лучший игрок в мире»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после разгрома от «Барселоны» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов отметил игру автора дубля, форварда каталонцев .

«Понятно, что это фантастический игрок. Проблема в том, что когда мы атакуем, он затаивается где-то в углу поля. Поэтому с ним нужно быть начеку.

Мы знали, что это может случиться. Знали, что не нужно сильно рисковать, оголяя левый фланг. Как только мы теряли мяч, они тут же искали Месси и старались усложнить нам жизнь.

Думаю, он лучший игрок в мире. К тому же он способен решить исход таких больших турниров, как Лига чемпионов», – сказал ван Дейк.