Маурисио Почеттино: «Мы еще в игре, счет всего лишь 0:1»

Главный тренер Маурисио Почеттино поделился мыслями о поражении от (0:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Первый тайм мы начали не очень здорово. «Аякс» был более энергичен, нам было сложно им противостоять. Нам не хватало энергии.

После того, как мы пропустили, примерно с 25-й по 30-ю минуту, мы вернулись в игру. Мусса Сиссоко привнес движения в нашу игру.

Во втором тайме мы поджали соперника и старались создавать моменты. Была равная игра. Мы еще в игре, счет всего лишь 0:1. Нам нужно верить, что мы можем приехать в Амстердам, чтобы победить.

Оценивая игру сейчас, я могу признать, что наша схема (с пятью защитниками – прим. Sports.ru) была ошибкой. Но у нас было не так много вариантов.

Я не рад. Нельзя предположить, как бы все могло произойти, если бы мы сыграли по-другому. Но нам не хватало движения, мы действовали немного неряшливо. Гол пропустила не схема. Наше отношение к игре было не лучшим. Я тренер, я несу за это ответственность.

Травма Вертонгена? Будем отслеживать его состояние в ближайшие несколько дней. Посмотрим», – сказал Почеттино в эфире BT Sport.