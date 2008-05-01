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    Маттейс де Лигт: «Говорили, что «Тоттенхэм» – второсортная команда, но мы понимали, что будет тяжело»

    Теги высшая лига Голландия Аякс Лига чемпионов Тоттенхэм Маттейс де Лигт Футбол

    Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт поделился впечатлениями после победы над «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).

    «Это лишь первый матч, но хорошая отправная точка. Самое главное, что мы отыграли на ноль.

    К сожалению, Давид Нерес попал в штангу, так бы было еще приятнее. Но в целом мы можем быть довольны.

    Мы изначально понимали, что будет тяжело. В Голландии думали, что «Тоттенхэм» – это какая-то второсортная команда, которую мы пройдем без проблем.

    Но нам было виднее. Мы видели, на каких скоростях они играют, какие у них футболисты. Сегодня мы действовали предельно строго и поэтому ведем в счете.

    Мы не обращали внимание на разговоры, что нас считают фаворитом. Возможно, даже лучше подходить к матчу в роли андердога.

    Мы играли с «Баварией», «Реалом» и «Ювентусом». С ними мы провели свои лучшие матчи. Но «Тоттенхэм» тоже очень хорошая команда. Нам предстояла борьба, и мы справились», – сказал де Лигт.

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