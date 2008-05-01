Маттейс де Лигт: «Говорили, что «Тоттенхэм» – второсортная команда, но мы понимали, что будет тяжело»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт поделился впечатлениями после победы над в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).

«Это лишь первый матч, но хорошая отправная точка. Самое главное, что мы отыграли на ноль.

К сожалению, попал в штангу, так бы было еще приятнее. Но в целом мы можем быть довольны.

Мы изначально понимали, что будет тяжело. В Голландии думали, что «Тоттенхэм» – это какая-то второсортная команда, которую мы пройдем без проблем.

Но нам было виднее. Мы видели, на каких скоростях они играют, какие у них футболисты. Сегодня мы действовали предельно строго и поэтому ведем в счете.

Мы не обращали внимание на разговоры, что нас считают фаворитом. Возможно, даже лучше подходить к матчу в роли андердога.

Мы играли с «Баварией», «Реалом» и . С ними мы провели свои лучшие матчи. Но «Тоттенхэм» тоже очень хорошая команда. Нам предстояла борьба, и мы справились», – сказал де Лигт.