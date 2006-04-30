Андре Виллаш-Боаш: «Семак невероятно анализирует игру. Он сильный лидер»

Бывший главный тренер Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о нынешнем тренере команды .

– С нетерпением жду, когда клуб и Семак наконец-то добьются своей цели.

Сергей продуманно строил свою карьеру. И достиг должности главного тренера, скопив опыт сначала как игрок, а затем как верный помощник.

Он всегда был готов учиться и делиться знаниями. Всегда буду ему благодарен за то, какими мыслями он делился, пока был моим помощником.

Это большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с «Зенитом» и некоторыми футболистами, которые были в составе еще в то время, когда я работал в клубе.

– Чем хорош Семак как тренер?

– Он невероятно анализирует игру и, прежде чем поделиться мнением, обдумывает свои слова. Его размышления основаны на личном опыте, Сергей играл в центре поля, а такой футболист очень хорошо понимает все изменения в матче.

Как человек Семак передает своей команде спокойствие, в то же время он сильный лидер, это заметно по тем видео, что клуб публикует из раздевалки. С ним команда едина. Видно, что между тренером и игроками есть взаимное доверие.

Все его футболисты мотивированы и работают на результат, начиная с самых молодых и заканчивая опытными игроками, – сказал португалец.

«Зенит» отдал второй тайм «Крыльям» – владение 32% на 68%, меньше ударов, забили в контратаке. Семак объяснил усталостью