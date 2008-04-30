Часть имущества Неймара в Бразилии заморожена из-за уклонения от уплаты налогов

Налоговая служба Бразилии выдвинула требования форварду Неймару в связи с делом об уклонении от уплаты налогов в 2013 году при переходе из в «Барселону».

Семье бразильца предлагают заплатить 69 миллионов реалов (15,7 млн евро) плюс штраф в размере 150%. Защита настаивает на 11,5 млн реалов (2,6 млн евро).

В качестве обеспечительной меры налоговая служба заморозила часть имущества семьи Неймара, включая самолет 2008 года Cessna Citation 680 стоимостью от 4 до 18 млн долларов и вертолет 2012 года Eurocopter 130 B4 примерно за 2 миллиона долларов.

Отец нападающего встречался с министром экономики Бразилии Пауло Гуэдесом, чтобы уладить вопрос, но пока это сделать не удалось.

В 2015 году Неймар уже был оштрафован на 188 миллионов реалов (42,85 млн евро) за то, что не задекларировал доход от своих компаний в период с 2011 по 2013 год на 63,3 млн реалов (14,42 млн евро).

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