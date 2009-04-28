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    Неймар: «Молодым игрокам «ПСЖ» нужно больше слушать, чем открывать рот»

    Теги Ренн ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Неймар Футбол

    Форвард «ПСЖ» Неймар после поражения в финале Кубка Франции от «Ренна» (2:2, по пенальти – 5:6) раскритиковал молодых игроков команды.

    «Нам нужно больше быть мужчинами в раздевалке, быть более едиными. Многие молодые футболисты в «ПСЖ» не совсем потеряны, но им нужно больше слушать, чем открывать рот.

    Им нужно слушать больше, чем говорить. Иногда более опытный парень что-то говорит, а они ему отвечают. Говорит тренер – они опять резко возражают.

    Мы так далеко не зайдем. Мы более опытны, поэтому нужно чуть больше уважать нас, слушать чуть больше. Когда я только начинал, я делал именно это», — сказал Неймар.

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