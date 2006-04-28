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    Неймар ударил болельщика по лицу после матча с «Ренном»

    Теги Ренн ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции происшествия болельщики Неймар Футбол

    Нападающий «ПСЖ» Неймар остался недоволен поведением болельщиков после поражения в финале Кубка Франции от «Ренна» (2:2, 5:6 по пенальти).

    Когда парижане поднимались на трибуну за серебряными медалями, фанат выкрикивал оскорбления в адрес игроков («Буффон – позорный клоун», «Учись играть в футбол» и так далее) и снимал это на смартфон.

    Неймару это не понравилось – бразилец ударил болельщика по лицу, чтобы тот прекратил записывать видео.

    В «ПСЖ» заявили: «Этот человек – друг игрока «Ренна», он оскорблял всех наших игроков, когда они шли за медалями. Он снимал это на телефон, чтобы хайпануть».

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