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    Александр Ломовицкий: «Никогда не соглашусь играть в ЦСКА»

    Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Ломовицкий Футбол

    Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий сообщил, что никогда не согласится выступать за ЦСКА.

    – Не так давно вы подписали длительный контракт со «Спартаком». Сразу согласились?

    – Я люблю «Спартак», этот клуб воспитал меня. Были люди, которые говорили, что на такой долгосрочный контракт, возможно, не стоит соглашаться. Спрашивали, не смущает ли это меня.

    Но я хочу играть за красно-белых как можно дольше. Выступать на хорошем уровне и радовать болельщиков. Когда до конца предыдущего контракта оставалось полгода, я знал об интересе других клубов, но «Спартак» был для меня на первом месте.

    – Вся ваша семья болеет за «Спартак». Это сказалось на решении?

    – Да, и хотя я играл вначале за другой клуб, но все равно следил за «Спартаком», симпатизировал ему, ведь папа и все родные – красно-белые болельщики. Выбор именно этого клуба и этих цветов был очевиден.

    – В современном футболе все реже встречаются случаи приверженности игроков одному клубу на протяжении долгих лет. А для вас такая принципиальность – не пустые слова?

    – Не хочу делать громких заявлений о том, что всегда буду должен «Спартаку», в котором прошел все этапы – от Академии до основы.

    Зато могу сказать, что никогда не соглашусь играть в ЦСКА. Пусть мне эти слова потом припоминают, но – никогда в жизни! – сказал Ломовицкий.

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