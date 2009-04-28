Александр Ломовицкий: «Никогда не соглашусь играть в ЦСКА»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий сообщил, что никогда не согласится выступать за .

– Не так давно вы подписали длительный контракт со . Сразу согласились?

– Я люблю , этот клуб воспитал меня. Были люди, которые говорили, что на такой долгосрочный контракт, возможно, не стоит соглашаться. Спрашивали, не смущает ли это меня.

Но я хочу играть за красно-белых как можно дольше. Выступать на хорошем уровне и радовать болельщиков. Когда до конца предыдущего контракта оставалось полгода, я знал об интересе других клубов, но «Спартак» был для меня на первом месте.

– Вся ваша семья болеет за «Спартак». Это сказалось на решении?

– Да, и хотя я играл вначале за другой клуб, но все равно следил за «Спартаком», симпатизировал ему, ведь папа и все родные – красно-белые болельщики. Выбор именно этого клуба и этих цветов был очевиден.

– В современном футболе все реже встречаются случаи приверженности игроков одному клубу на протяжении долгих лет. А для вас такая принципиальность – не пустые слова?

– Не хочу делать громких заявлений о том, что всегда буду должен «Спартаку», в котором прошел все этапы – от Академии до основы.

Зато могу сказать, что никогда не соглашусь играть в . Пусть мне эти слова потом припоминают, но – никогда в жизни! – сказал Ломовицкий.