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    Рой Кин: «Погба сказал, что завелся после игры с «Эвертоном». Слышал, они кидались гелем для волос»

    Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Поль Погба Футбол

    Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал полузащитника Поля Погба на фоне поражения от «Манчестер Сити» (0:2).

    «Этот парень талантлив, но мы повторяем то же самое вновь и вновь. Сколько раз мы видели его в матчах, когда он не ускорялся или не отрабатывал в защите. Погба – большая проблема для «Юнайтед».

    Грэм [Сунесс] говорил, что в клубе нужны хорошие опытные игроки. Погба – опытный футболист, выступал в топ-турнирах, выигрывал важные трофеи. Я не думаю, что он хороший пример, судя по тому, что я вижу.

    Я не знаю, как он ведет себя на тренировках или во время выездов, но я говорю о том, что вижу. Он упоминал язык тела и гордость, но я не вижу этого в его игре. Глаза не лгут. Он говорил, что завелся после игры с «Эвертоном». Слышал, что они кидались друг в друга гелем для волос.

    Я не верю ни единому слову, что он говорит. Настоящие топ-футболисты играют на команду и делают своих партнеров лучше. Он же не делает этого. Он играет только на себя», – сказал Кин в эфире Sky Sports.

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