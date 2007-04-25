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    Погба, Эдерсон и Фернандиньо – в символической сборной сезона АПЛ от PFA

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Фернандиньо Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро Поль Погба Виргил ван Дейк Рахим Стерлинг Эмерик Лапорт Ассоциация профессиональных футболистов Англии Садьо Мане Эдерсон Мораес Бернарду Силва Эндрю Робертсон Трент Александер-Арнолд Футбол

    Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) назвала символическую сборную сезона АПЛ.

    Вратарь: Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»).

    Защитники: Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Виргил ван Дейк (все – «Ливерпуль»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»).

    Полузащитники: Фернандиньо, Бернарду Силва (оба – «Манчестер Сити»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»).

    Нападающие: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (оба – «Манчестер Сити»), Садьо Мане («Ливерпуль»).

    Впервые в истории в символической сборной по итогам сезона игроки всего трех клубов. Голосование проводилось среди футболистов лиги, входящих в PFA.

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