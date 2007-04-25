Погба, Эдерсон и Фернандиньо – в символической сборной сезона АПЛ от PFA

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) назвала символическую сборную сезона АПЛ.

Вратарь: Эдерсон Мораес ( ).

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Виргил ван Дейк (все – ), Эмерик Лапорт ( ).

Полузащитники: Фернандиньо, Бернарду Силва (оба – «Манчестер Сити»), Поль Погба ( ).

Нападающие: Рахим Стерлинг, (оба – «Манчестер Сити»), Садьо Мане ( ).

Впервые в истории в символической сборной по итогам сезона игроки всего трех клубов. Голосование проводилось среди футболистов лиги, входящих в PFA.