Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери после пожара

Владелец «Ренна», один из богатейших людей Франции, миллиардер Франсуа-Анри Пино заявил, что предоставит средства на реконструкцию собора Парижской Богоматери, где накануне произошел пожар.

«Мой отец (82-летний Франсуа Пино, один из богатейших людей мира по версии Forbes – прим. Sports.ru) и я решили выделить из фондов компании Artemis сумму в размере 100 миллионов евро на полную реконструкцию собора», – сказал Пино-младший.

Франсуа-Анри Пино – глава компании Kering, владеющей такими брендами, как Gucci, Yves Saint Laurent и Alexander McQueen.

Он женат на мексиканской актрисе Сальме Хайек.