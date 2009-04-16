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    «Реал» будет зарабатывать до 150 млн евро в год по новому контракту с Adidas

    Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес adidas игровая форма стиль Футбол

    «Реал» близок к заключению нового контракта с Adidas.

    Соглашение будет рассчитано на 10 лет. «Реал» будет получать 120 миллионов евро в год гарантированными выплатами и еще 30 миллионов – в качестве потенциальных бонусов за победу в Лиге чемпионов и клубном ЧМ.

    По похожей схеме «Барселона» заключила контракт с Nike, однако каталонцы получают 105 млн в год гарантированно, а 50 млн – бонусами. 

    У «Реала» с Adidas есть разногласия. Бразильские молодые игроки Винисиус и Родриго имеют контракты с Nike, как и потенциальные трансферные цели мадридцев – Эден Азар и Килиан Мбаппе.

    Adidas заплатит «Реалу» больше миллиарда по новому контракту. Это европейский рекорд

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