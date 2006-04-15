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    Эрнесто Вальверде: «У «МЮ» есть менталитет победителей. Мы должны показать, что «Барса» лучше»

    Теги Манчестер Юнайтед Барселона Лионель Месси Эрнесто Вальверде Ла Лига Лига чемпионов Футбол

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «МЮ» в этом сезоне выиграл три из четырех матчей Лиги чемпионов в гостях. Они победили «Ювентус» и «ПСЖ» на последних минутах. Нам нужно фокусироваться на своей игре.

    Мы забили на выезде, но исход противостояния в нашей паре еще не решен. Мы не будем высчитывать расклады. Постараемся не дать забить сопернику и попробуем забить сами. Наша цель – забить самим, а не думать о том, что у нас есть преимущество.

    У «Манчестер Юнайтед» есть класс и менталитет победителей, именно поэтому мы должны показать, что мы лучше.

    Не знаю, начнут ли они сразу играть в атакующей манере. Представляю, что «МЮ» постарается повторить то, что сработало у них в других гостевых играх.

    Мы знаем сильные стороны соперника и не можем играть в такой футбол, при котором опасные моменты будут создаваться поочередно. Если есть куда бежать, «МЮ» выглядит хорошо.

    Месси не забивает в четвертьфиналах Лиги чемпионов с 2013 года? Статистика говорит лишь о прошлом, а не о будущем. Это дополнительный стимул для всех.

    Надеемся пройти дальше, но у нас сильный соперник. Они хороши, но мы тоже. Хотим выйти в полуфинал, но понимаем, что предстоит очень тяжелый матч», – сказал тренер.

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