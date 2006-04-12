Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Ромелу Лукаку: «Надо сыграть с сердцем и яйцами в ответном матче с «Барселоной»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов Ромелу Лукаку Футбол

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». 

    В первой встрече каталонский клуб победил со счетом 1:0. 

    «Манчестер Юнайтед» должен повысить уровень своей игры и действовать еще лучше, чем в ответной встрече с «ПСЖ». Нельзя упускать свои моменты и пропускать голы. Нам надо сыграть с сердцем и яйцами.

    Нужно повысить качество своего футбола, лучше распоряжаться мячом. Если это удастся, то в футболе может случиться все, что угодно», – сказал Лукаку.

    Матч «Барселона»«Манчестер Юнайтед» состоится 16 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    «МЮ» создал «Барсе» проблемы прессингом, но провалил первые 15 минут

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться