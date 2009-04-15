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    Александр Егоров: «Согласен с удалением Фернандеса. Не сомневаемся, что он добрый и порядочный, но есть правила»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия РФС судьи Оренбург Александр Егоров Сергей Лапочкин Марио Фернандес Футбол

    Александр Егоров, глава департамента судейства РФС, высказался о работе арбитра Сергея Лапочкина на матче ЦСКА – «Оренбург» (2:3).

    «Работу Лапочкина оцениваю положительно. Все чуть-чуть поддались эмоциям, это нормально, конец сезона, цена побед очень высока. Все в рабочем режиме.

    Я согласен с решением арбитра в двух эпизодах с Фернандесом. Было много разговоров о том, хотел или не хотел Марио фолить. Мы не сомневаемся, что Марио очень добрый и порядочный человек, но у нас есть правила игры.

    Мы не утверждаем, что он делал это намеренно. В футболе так бывает, что даже очень хорошие люди получают карточки, мы руководствуемся правилами игры. За всю свою карьеру этот игрок не был замечен в умышленном нанесении травм.

    К Лапочкину по игре одна претензия: он не показал желтую карточку Бекао», – сказал Егоров.

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