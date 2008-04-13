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    Виктор Гончаренко: «Фернандес не может играть грубо. Его желтые карточки незаслуженные»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Эдуард Малофеев Виктор Гончаренко Оренбург Сергей Лапочкин Марио Фернандес Футбол

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнее поражение от «Оренбурга» (2:3) в 23-м туре РПЛ.

    – Наверное, болельщикам, которые приходят смотреть наши матчи, скучно не бывает. Сюжет наших игр может пойти по-разному, но они никого не оставляют равнодушными. Команда, как говорил Эдуард Васильевич Малофеев, играет искренне, поет гимн атаке.

    Мы могли лучше контролировать игру. Повели в счете, подумали, что все легко дается, потом упустили нити игры.

    «Оренбург» – опытная команда, они забили хорошие голы. Мы не смогли правильно отреагировать на ситуацию.

    Было много разрозненных действий. Мы набиваем шишки, которые молодые футболисты должны пройти.

    – Что можете сказать по судейству и удалению Марио Фернандеса?

    – Это было недалеко от меня. Марио всегда играет в футбол, никого не обижает и не может играть грубо. Считаю, что его желтые карточки незаслуженные, – сказал тренер.

    Фернандес был удален на 25-й минуте, он получил две желтые карточки в течение шести минут. Матч обслуживала бригада арбитра Сергея Лапочкина.

    Прогнозы Генича

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