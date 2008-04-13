Виктор Гончаренко: «Фернандес не может играть грубо. Его желтые карточки незаслуженные»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнее поражение от (2:3) в 23-м туре РПЛ.

– Наверное, болельщикам, которые приходят смотреть наши матчи, скучно не бывает. Сюжет наших игр может пойти по-разному, но они никого не оставляют равнодушными. Команда, как говорил Эдуард Васильевич Малофеев, играет искренне, поет гимн атаке.

Мы могли лучше контролировать игру. Повели в счете, подумали, что все легко дается, потом упустили нити игры.

– опытная команда, они забили хорошие голы. Мы не смогли правильно отреагировать на ситуацию.

Было много разрозненных действий. Мы набиваем шишки, которые молодые футболисты должны пройти.



– Что можете сказать по судейству и удалению ?

– Это было недалеко от меня. Марио всегда играет в футбол, никого не обижает и не может играть грубо. Считаю, что его желтые карточки незаслуженные, – сказал тренер.

Фернандес был удален на 25-й минуте, он получил две желтые карточки в течение шести минут. Матч обслуживала бригада арбитра Сергея Лапочкина.