Чалов, Игнатьев, Шапи и Максименко – в символической сборной самых дорогих россиян до 21 года

Немецкий сайт Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, опубликовал символическую сборную самых дорогих российских игроков в возрасте до 21 года.

Вратарь: Александр Максименко ( , цена – 3 млн евро).

Защитники: Николай Рассказов («Спартак», 2 млн), Никита Калугин («Сочи», 0,5 млн), Роман Евгеньев («Динамо», 0,7 млн), Михаил Лысов ( , 1,2 млн).

Полузащитники: Александр Ломовицкий («Спартак», 1,5 млн), Иван Обляков ( , 5 млн), Константин Кучаев ( , 2 млн), Магомед-Шапи Сулейманов (2,8 млн).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА, 10 млн), Иван Игнатьев ( , 4 млн).