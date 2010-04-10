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    Чалов, Игнатьев, Шапи и Максименко – в символической сборной самых дорогих россиян до 21 года

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия рейтинги Олимп-ФНЛ Динамо Москва Краснодар Михаил Лысов Александр Максименко Никита Калугин Константин Кучаев Иван Игнатьев Магомед-Шапи Сулейманов Федор Чалов Николай Рассказов Александр Ломовицкий Роман Евгеньев Иван Обляков Сочи Футбол

    Немецкий сайт Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, опубликовал символическую сборную самых дорогих российских игроков в возрасте до 21 года.

    Вратарь: Александр Максименко («Спартак», цена – 3 млн евро).

    Защитники: Николай Рассказов («Спартак», 2 млн), Никита Калугин («Сочи», 0,5 млн), Роман Евгеньев («Динамо», 0,7 млн), Михаил Лысов («Локомотив», 1,2 млн).

    Полузащитники: Александр Ломовицкий («Спартак», 1,5 млн), Иван Обляков (ЦСКА, 5 млн), Константин Кучаев (ЦСКА, 2 млн), Магомед-Шапи Сулейманов (2,8 млн).

    Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА, 10 млн), Иван Игнатьев («Краснодар», 4 млн).

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