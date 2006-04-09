Свидетель: «Кокорин сказал Паку, что он похож на певца Gangnam Style. Тот ответил: «А вы на кучку ######»

Свидетель Екатерина Бобкова на суде по делу и Павла Мамаева рассказала детали конфликта футболистов с чиновником Денисом Паком.

– Что было после драки [с водителем Виталием Соловчуком]?

– Поехали в «Кофеманию». Примерно в том же составе. Мы прошли в самый конец зала, сели в угол. Сидели, общались.

Пришел Пак, сел за столик рядом. Когда мы пришли, в нашем углу никого не было. Все были на эмоциях, но вызывающе никто себя не вел. Даже тему драки с водителем не поднимали. Были ли у ребят повреждения? У кого-то были вроде.

Они просто пели Gangnam Style. Пак спросил, вы надо мной смеетесь? Александр (Кокорин) повернулся и сказал: «Извините, просто вы на него похожи». Тот ответил: «А вы на кучку ######».

Он переспросил, и потом все это произошло. Саша переспросил: «Кого назвал этим словом?» Пак сказал: «Вас». Тогда Саша его ударил.

– Как можете охарактеризовать Кокорина?

– Святоша! Он как ангелочек. Добрый мальчик, отзывчивый

– У потерпевшего Пака была возможность пересесть?

– Было очень много места. Полупустая «Кофемания».

– Вы почувствовали негатив с его стороны?

– У него было очень недоброе лицо. Постоянно смотрел на нас… – рассказала Бобкова.

Братьев Кокориных проверяют на возбуждение ненависти из-за Gangnam Style и высказываний в адрес Пака