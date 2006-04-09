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    Свидетель: «Кокорин сказал Паку, что он похож на певца Gangnam Style. Тот ответил: «А вы на кучку ######»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Свидетель Екатерина Бобкова на суде по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказала детали конфликта футболистов с чиновником Денисом Паком. 

    – Что было после драки [с водителем Виталием Соловчуком]? 

    – Поехали в «Кофеманию». Примерно в том же составе. Мы прошли в самый конец зала, сели в угол. Сидели, общались. 

    Пришел Пак, сел за столик рядом. Когда мы пришли, в нашем углу никого не было. Все были на эмоциях, но вызывающе никто себя не вел. Даже тему драки с водителем не поднимали. Были ли у ребят повреждения? У кого-то были вроде.

    Они просто пели Gangnam Style. Пак спросил, вы надо мной смеетесь? Александр (Кокорин) повернулся и сказал: «Извините, просто вы на него похожи». Тот ответил: «А вы на кучку ######».

    Он переспросил, и потом все это произошло. Саша переспросил: «Кого назвал этим словом?» Пак сказал: «Вас». Тогда Саша его ударил. 

    – Как можете охарактеризовать Кокорина?

    – Святоша! Он как ангелочек. Добрый мальчик, отзывчивый

    – У потерпевшего Пака была возможность пересесть?

    – Было очень много места. Полупустая «Кофемания».

    – Вы почувствовали негатив с его стороны?

    – У него было очень недоброе лицо. Постоянно смотрел на нас… – рассказала Бобкова.

    Братьев Кокориных проверяют на возбуждение ненависти из-за Gangnam Style и высказываний в адрес Пака

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