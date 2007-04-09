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    Прокурор: «Кирилл Кокорин вступил в преступный сговор с братом Александром и другими обвиняемыми»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    В Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

    Прокурор Светлана Тарасова зачитала обвинительное заключение.

    «Кирилл Кокорин вступил в преступный сговор с братом Александром Кокориным и другими обвиняемыми. Заранее распределили роли.

    У клуба «Эгоист» вступили в предварительный сговор, желая противопоставить себя окружающим, прибегли к насилию из хулиганских побуждений, мешая общественному спокойствию. Они подошли к Соловчуку и после словесной перепалки нанесли удары руками и ногами.

    Затем в «Кофемании» имело место грубое нарушение общественного порядка. На глазах посетителей заведения они нецензурно выражались, клали ноги на стол, показательно кидали вещи и показывали свое непристойное поведение. Продолжая действия преступного умысла и следуя распределенным ролям, стремясь противопоставить себя обществу.

    Обвиняемые получили корректное замечание о необходимости прекратить такое поведение. Кокорины подошли к Паку и в ходе словесного конфликта взяли деревянный стул и нанесли три удара.

    Осознавая свое непристойное поведение, нанесли удары Гайсину, который пытался воспрепятствовать насилию в адрес Пака. Обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору, выражая неуважение к обществу. Использовали подручные предметы в качестве оружия.

    Гайсину Мамаев нанес удар в область головы, Кирилл Кокорин тоже, Протосовицкий схватил Гайсина за область шеи. Гайсин получил телесные повреждения. Таким образом, компания совершила хулиганство», – зачитала Тарасова.

    Кокорина, Мамаева и других обвиняют в двух эпизодах драк в Москве. Они уже прибыли в суд вместе с личными вещами.

    Ранее адвокаты заявляли, что на вынесение решения суда может потребоваться два месяца. Срок содержания игроков под стражей в СИЗО был продлен до 25 сентября.

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