Кокорины и Мамаев частично признали вину в суде

В Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу форварда Александра Кокорина, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, и Александра Протасовицкого.

Обвиняемые признали свою вину лишь частично.

«Понятно обвинение. Побои Соловчуку признаю, хулиганство и побои Гайсина не признаю. Побои Пака – частично признаю», – сказал Кирилл Кокорин.

«Не признаю вины по хулиганству и побоям по Соловчуку», – заявил .

«Предварительный сговор не признаю, так как из 61 свидетеля нет ни одного доказательства. Следствие надумало, что в неустановленное время в неустановленном месте мы о чем-то договорились.

Побои Соловчуку признаю, побои Пака и хулиганство – нет. Я не участвовал в этом эпизоде. Побои Гайсину не признаю – по очным ставкам выяснили, что медицинская экспертиза показала другие побои», – отметил .

«Предварительный сговор не признаю. По Соловчуку признаю два удара. По Гайсину – признаю удержание за шею для предотвращения конфликта. Он сам это подтвердил», – сказал Александр Протасовицкий.

Фото: Евгений Фельдман для Sports.ru

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