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    Кокорины и Мамаев частично признали вину в суде

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    В Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

    Обвиняемые признали свою вину лишь частично.

    «Понятно обвинение. Побои Соловчуку признаю, хулиганство и побои Гайсина не признаю. Побои Пака – частично признаю», – сказал Кирилл Кокорин.

    «Не признаю вины по хулиганству и побоям по Соловчуку», – заявил Александр Кокорин.

    «Предварительный сговор не признаю, так как из 61 свидетеля нет ни одного доказательства. Следствие надумало, что в неустановленное время в неустановленном месте мы о чем-то договорились.

    Побои Соловчуку признаю, побои Пака и хулиганство – нет. Я не участвовал в этом эпизоде. Побои Гайсину не признаю – по очным ставкам выяснили, что медицинская экспертиза показала другие побои», – отметил Павел Мамаев.

    «Предварительный сговор не признаю. По Соловчуку признаю два удара. По Гайсину – признаю удержание за шею для предотвращения конфликта. Он сам это подтвердил», – сказал Александр Протасовицкий.

    Фото: Евгений Фельдман для Sports.ru

    Прокурор: «Кирилл Кокорин вступил в преступный сговор с братом Александром Кокориным и другими обвиняемыми»

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