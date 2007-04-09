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    Кокорина и Мамаева доставили в суд с личными вещами

    Теги Зенит премьер-лига Россия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    В Пресненском суде Москвы сегодня пройдет первое заседание по существу по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и других обвиняемых.

    Суд рассмотрит материалы дела о драках в центре Москвы, которые были переданы следствием. Заседание начнется в 12:00 по московскому времени.

    Кокорин и Мамаев уже прибыли в суд вместе с личными вещами.

    Ранее адвокаты заявляли, что на вынесение решения суда может потребоваться два месяца. Срок содержания игроков под стражей в СИЗО был продлен до 25 сентября.

    Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября. Они якобы опасны для общества

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