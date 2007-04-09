Кокорина и Мамаева доставили в суд с личными вещами

В Пресненском суде Москвы сегодня пройдет первое заседание по существу по делу форварда Александра Кокорина, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и других обвиняемых.

Суд рассмотрит материалы дела о драках в центре Москвы, которые были переданы следствием. Заседание начнется в 12:00 по московскому времени.

Кокорин и Мамаев уже прибыли в суд вместе с личными вещами.

Ранее адвокаты заявляли, что на вынесение решения суда может потребоваться два месяца. Срок содержания игроков под стражей в СИЗО был продлен до 25 сентября.

#КокоринМамаев Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами pic.twitter.com/2yJlAk81mY — СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 9 апреля 2019 г.

Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября. Они якобы опасны для общества

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