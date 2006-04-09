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    Виктор Гончаренко: «Акинфеев – легенда российского футбола. Мы еще не можем до конца оценить, что он сделал»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Футбол

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об игре голкипера Игоря Акинфеева, которому 8 апреля исполнилось 33 года.

    «Мы тепло поздравили Игоря в нашей группе. Очень много интересных поздравлений было. Капитан, легенда российского футбола, ЦСКА.

    Наверное, мы, еще работая с ним, тренируя его, не можем до конца оценить то, что он сделал для всего российского футбола.

    Пройдет какое-то время, мы поймем, насколько это была легендарная личность, еще более в этом убедимся», – сказал Гончаренко в программе «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

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