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    Клопп о судействе в игре с «Вест Хэмом»: «Во втором тайме было много странных ситуаций, они сбивали ритм»

    Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Кевин Френд Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьей  с «Вест Хэмом» (1:1) в матче АПЛ прокомментировал судейство Кевина Френда.

    «Мы забили после офсайда. Арбитр, должно быть, узнал об этом в перерыве, и это объясняет то, что во втором тайме было много странных ситуаций, не критических, но они сбивали ритм.

    Было много ситуаций 50 на 50 или 60 на 40… Плюс штрафной в пользу соперника. По-человечески я понимаю: если я допускаю грубую ошибку в первом тайме, то не хочу ее усугубить. «Вест Хэм» сравнял счет и заслужил ничью.

    Нельзя сказать, что мы провели хороший матч. Пара человек сыграли не на высоком уровне, но так уже было и так еще будет», – сказал Клопп.

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