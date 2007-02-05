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    Мануэль Пеллегрини: «Вест Хэм» сыграл вничью, потому что «Ливерпуль» забил после явного офсайда»

    Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Мануэль Луис Пеллегрини судьи Футбол

    Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини подвел итоги матча АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).

    «У нас было много моментов, чтобы победить. Мы сыграли вничью, потому что «Ливерпуль» забил после явного офсайда.

    В концовке Ориги не использовал момент, находясь во «вне игры». Лайнсмен допустил грубую ошибку.

    Я доволен игрой, учитывая, что мы встречались с командой, которая много забивает и обладает лучшей обороной в лиге. Но я разочарован результатом.

    Нам нужно прибавлять и показывать более стабильную игру, не важно против кого мы играем», – сказал Пеллегрини.

    Лайнсмен пропустил офсайд у Милнера в голевой атаке «Ливерпуля»

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