Мануэль Пеллегрини: «Вест Хэм» сыграл вничью, потому что «Ливерпуль» забил после явного офсайда»

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини подвел итоги матча АПЛ с (1:1).

«У нас было много моментов, чтобы победить. Мы сыграли вничью, потому что «Ливерпуль» забил после явного офсайда.

В концовке Ориги не использовал момент, находясь во «вне игры». Лайнсмен допустил грубую ошибку.

Я доволен игрой, учитывая, что мы встречались с командой, которая много забивает и обладает лучшей обороной в лиге. Но я разочарован результатом.

Нам нужно прибавлять и показывать более стабильную игру, не важно против кого мы играем», – сказал Пеллегрини.

Лайнсмен пропустил офсайд у Милнера в голевой атаке «Ливерпуля»