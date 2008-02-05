Юрген Клопп: «Видимо, мы забили «Вест Хэму» из офсайда. Может, судья знал об этом после перерыва»

Главный тренер Юрген Клопп дал комментарии по окончании матча с (1:1) в рамках 25-го тура премьер-лиги.

«Игра получилась трудной. Вы видели, что были важны стандарты. Мы знали, каков наработанный порядок, но у нас в команде было три других игрока, когда мы это тренировали.

По-видимому, наш гол забит из офсайда. Возможно, рефери знал об этом после перерыва.

Это очко, и это справедливое очко.

Наверное, уже все репортажи о матче написаны, хотя я даже еще ничего не сказал. Я не заметил того давления, о котором вы можете сейчас задать мне ряд вопросов.

Наибольшие проблемы у «Ливерпуля» были при стандартах.

У нас были взлеты и падения. В итоге мы вновь поднялись. Сейчас берем это очко и продолжаем.

Мы допускали потери в различные моменты. Соперник глубоко оборонялся, наша команда должна с этим справляться и созидать», – сказал немец.

Игру судила бригада Кевина Френда.

Лайнсмен пропустил офсайд у Милнера в голевой атаке «Ливерпуля»