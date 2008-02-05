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    Юрген Клопп: «Видимо, мы забили «Вест Хэму» из офсайда. Может, судья знал об этом после перерыва»

    Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Кевин Френд Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарии по окончании матча с «Вест Хэмом» (1:1) в рамках 25-го тура премьер-лиги.

    «Игра получилась трудной. Вы видели, что были важны стандарты. Мы знали, каков наработанный порядок, но у нас в команде было три других игрока, когда мы это тренировали.

    По-видимому, наш гол забит из офсайда. Возможно, рефери знал об этом после перерыва.

    Это очко, и это справедливое очко.

    Наверное, уже все репортажи о матче написаны, хотя я даже еще ничего не сказал. Я не заметил того давления, о котором вы можете сейчас задать мне ряд вопросов.

    Наибольшие проблемы у «Ливерпуля» были при стандартах.

    У нас были взлеты и падения. В итоге мы вновь поднялись. Сейчас берем это очко и продолжаем.

    Мы допускали потери в различные моменты. Соперник глубоко оборонялся, наша команда должна с этим справляться и созидать», – сказал немец.

    Игру судила бригада Кевина Френда.

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