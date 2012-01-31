Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Неймар на вопрос о возвращении в «Барсу»: «Не ########## меня»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Неймар Футбол

    Нападающий «ПСЖ» Неймар прибыл в Барселону на лечение в связи с травмой ноги.

    В аэропорту 26-летнего бразильца ожидали журналисты, которые задавали ему вопросы о возможном возвращении в каталонский клуб. 

    – Это правда, что вы звоните в «Барселону», чтобы вернуться?

    – Не ########## меня, – ответил Неймар.

    Ранее сообщалось, что Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону» и часто звонит руководству клуба. Отец футболиста опроверг эту информацию.

    Неймар пропустит до 10 недель из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости. Игрока не будут оперировать.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться