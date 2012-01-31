Неймар на вопрос о возвращении в «Барсу»: «Не ########## меня»

Нападающий «ПСЖ» прибыл в Барселону на лечение в связи с травмой ноги.

В аэропорту 26-летнего бразильца ожидали журналисты, которые задавали ему вопросы о возможном возвращении в каталонский клуб.

– Это правда, что вы звоните в «Барселону», чтобы вернуться?

– Не ########## меня, – ответил Неймар.

Ранее сообщалось, что Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону» и часто звонит руководству клуба. Отец футболиста опроверг эту информацию.

Неймар пропустит до 10 недель из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости. Игрока не будут оперировать.