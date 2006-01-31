Дзюба о том, что общего у Златана и Роналду: «Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в рамках блица сравнил форвардов Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича.
– Что общего у Ибрагимовича и Роналду?
– Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации.
Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень.
– Но Криштиану всем все доказал 10 лет назад, когда изнасиловал девушку.
– Это не доказано, так что я не верю. Криш не такой!
– Ибрагимович – босс?
– Златан – крутой! Прям топище. Такой альфа-самец. Но мы его обыгрывали! – сказал Дзюба.