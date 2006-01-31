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    Дзюба о том, что общего у Златана и Роналду: «Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации»

    Теги Зенит Артем Дзюба Златан Ибрагимович премьер-лига Россия Жерар Пике Футбол

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в рамках блица сравнил форвардов Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича.

    – Что общего у Ибрагимовича и Роналду?

    – Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации.

    Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень.

    – Но Криштиану всем все доказал 10 лет назад, когда изнасиловал девушку.

    – Это не доказано, так что я не верю. Криш не такой!

    – Ибрагимович – босс?

    – Златан – крутой! Прям топище. Такой альфа-самец. Но мы его обыгрывали! – сказал Дзюба.

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