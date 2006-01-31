Дзюба о том, что общего у Златана и Роналду: «Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации»

Нападающий Артем Дзюба в рамках блица сравнил форвардов Криштиану Роналду и .

– Что общего у Ибрагимовича и Роналду?

– Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации.

Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень.

– Но Криштиану всем все доказал 10 лет назад, когда изнасиловал девушку.

– Это не доказано, так что я не верю. Криш не такой!

– Ибрагимович – босс?

– Златан – крутой! Прям топище. Такой альфа-самец. Но мы его обыгрывали! – сказал Дзюба.