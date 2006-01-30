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    Дзюба, Тарасов и Жирков поддержали Кокорина

    Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Юрий Жирков Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия происшествия фото Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и хавбек Юрий Жирков поддержали одноклубника Александра Кокорина, который находится в СИЗО. 

    Футболисты опубликовали в инстаграме фото, на которых присутствует Кокорин, с хэштегами #СвободуКокорину и #Сашамыстобой.

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов также поддержал Кокорина, его брата и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева. Он сопроводил фото хэштегами #СвободуКокориным, #Сашамыстобой, а также #свободакокоринуимамаеву.

    Напомним братья Александр и Кирилл Кокорины, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арестованы за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября. Их арест продлен до 8 февраля. 

     
     
     
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    #СвободуКокорину #Сашамыстобой

    Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

     
     
     
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    #Repost @innazhirkova with @make_repost ・・・ Саша, @kokorin9 🙌Мы тебя очень ждём дома ! Я знаю ,как тяжело твоим близким без тебя . Знай ,что мы с тобой ! Все мы понимаем виновность ребят и никто не оправдывает их поведение ! Но ребята уже с полна получили ! 8 февраля состоится суд и я очень надеюсь ,что ребята смогут вернуться к своим детям и женам 👪которым без них очень не легко . #свободукокорину

    Публикация от Юрий Жирков (@yuryzhirkov)

     
     
     
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    #свободакокоринумамаеву

    Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

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