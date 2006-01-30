Дзюба, Тарасов и Жирков поддержали Кокорина

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и хавбек Юрий Жирков поддержали одноклубника Александра Кокорина, который находится в СИЗО.

Футболисты опубликовали в инстаграме фото, на которых присутствует Кокорин, с хэштегами #СвободуКокорину и #Сашамыстобой.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов также поддержал Кокорина, его брата и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева. Он сопроводил фото хэштегами #СвободуКокориным, #Сашамыстобой, а также #свободакокоринуимамаеву.

Напомним братья Александр и Кирилл Кокорины, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арестованы за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября. Их арест продлен до 8 февраля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #СвободуКокорину #Сашамыстобой Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 30 Янв 2019 в 5:12 PST