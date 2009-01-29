Дзюба о голах на сборах: «Патроны нужно беречь, как говорил Павлюченко»

Нападающий Артем Дзюба рассказал о важности голов на тренировочных сборах, а также об игре на воротах.

- Насколько важно для нападающего отличиться на сборах для последующей уверенности?

– У всех по-разному. Я к этому очень спокойно отношусь. Как говорил , патроны нужно беречь. Я сегодня израсходовал один, но там была потрясающая голевая передача.

Главное, что мы победили. Всегда, конечно, приятно побеждать, но это же просто сбор. Ничего важного, у нас подготовка совсем к другим вещам.

- Как успокоить болельщиков и объяснить им, что результат в товарищеских матчах не имеет значения?

– Я видел, что многие негодуют из-за наших поражений в Катаре. Не надо делать преждевременные выводы.

Как сборную костерили по контрольным играм… И потом как все произошло. Давайте дождемся официальных игр, тогда и будем говорить.

У нас любят поговорить до сих пор, но мы готовимся. Понятно, что во многих аспектах еще нужно прибавлять, но мы постепенно набираем форму. Если бы мы сейчас вышли на пик, странно было бы. А что дальше? У нас совсем другие задачи.

При Спаллетти было – он все сборы проиграл. А потом понеслись. Надеемся, что сейчас будет так же.

- Вы на тренировках периодически встаете в ворота...

– Стоят знаешь кто? Стоят наши, а я играю в воротах.

- Хорошо, простите, играете в воротах. Помогает ли вам это в игре?

– Конечно, я считываю их. Расстроился, ждал ничейного результата, думал, встану на послематчевые пенальти.

Но команды, видимо, прознали об этом, и маятник или в ту, или в другую сторону качался, – сказал Дзюба.