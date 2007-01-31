Самедов о фото в поддержку Глушакова: «Сказали, что надо надеть эту майку»

Бывший полузащитник , а ныне игрок «Крыльев Советов» Александр Самедов прокомментировал акцию в поддержку капитана красно-белых .

– Тот самый снимок с футболистами команды в майках со словами поддержки Глушакову – у вас не слишком радостное лицо. Мне кажется, что вам не очень понятно происходящее.

– Все очень просто. Сказали, что надо надеть эту майку. Что я могу еще сказать?

– Тренер сказал?

– Зашли, принесли майки, сказали, что надо надеть, – отметил Самедов.

Ранее футболисты «Спартака» утверждали, что поддержать Глушакова – их инициатива.

Игроки «Спартака» поддержали Глушакова футболками и большим баннером