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    Самедов о фото в поддержку Глушакова: «Сказали, что надо надеть эту майку»

    Теги Спартак Крылья Советов Александр Самедов премьер-лига Россия Денис Глушаков Спорт-Экспресс Футбол

    Бывший полузащитник «Спартака», а ныне игрок «Крыльев Советов» Александр Самедов прокомментировал акцию в поддержку капитана красно-белых Дениса Глушакова.

    – Тот самый снимок с футболистами команды в майках со словами поддержки Глушакову – у вас не слишком радостное лицо. Мне кажется, что вам не очень понятно происходящее.

    – Все очень просто. Сказали, что надо надеть эту майку. Что я могу еще сказать?

    – Тренер сказал?

    – Зашли, принесли майки, сказали, что надо надеть, – отметил Самедов.

    Ранее футболисты «Спартака» утверждали, что поддержать Глушакова – их инициатива.

    Игроки «Спартака» поддержали Глушакова футболками и большим баннером

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