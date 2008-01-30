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    Пеп Гвардиола: «Выиграть чемпионскую гонку будет трудно»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о предстоящих матчах и о чемпионской гонке в АПЛ.

    «Нас ждет тяжелая неделя – впереди матчи с «Арсеналом», «Эвертоном» и «Челси». Если хотим быть наверху, мы должны принять этот вызов. На кону еще много титулов и очков», – сказал Гвардиола.

    «Выиграть чемпионскую гонку будет трудно. У нас есть шанс, но нам нужно побеждать в своих матчах. У нас нет преимущества, но надо двигаться дальше. Знаем, что должны делать. Можно и проиграть. В футболе нужно выдерживать конкуренцию», – добавил Гвардиола.

    «Ман Сити» проиграл «Ньюкаслу» и остался в 4 очках от «Ливерпуля»

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