Пеп Гвардиола: «Выиграть чемпионскую гонку будет трудно»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением о предстоящих матчах и о чемпионской гонке в АПЛ.

«Нас ждет тяжелая неделя – впереди матчи с «Арсеналом», «Эвертоном» и «Челси». Если хотим быть наверху, мы должны принять этот вызов. На кону еще много титулов и очков», – сказал Гвардиола.

«Выиграть чемпионскую гонку будет трудно. У нас есть шанс, но нам нужно побеждать в своих матчах. У нас нет преимущества, но надо двигаться дальше. Знаем, что должны делать. Можно и проиграть. В футболе нужно выдерживать конкуренцию», – добавил Гвардиола.

«Ман Сити» проиграл «Ньюкаслу» и остался в 4 очках от «Ливерпуля»